Kayseri'de zehirlenen 6 kişilik aile tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de zehirlenen 6 kişilik aile tedaviye alındı

Kayseri'de zehirlenen 6 kişilik aile tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 6 kişilik aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de, 6 kişilik aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokaktaki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 6 kişilik aile karın şikayetleri üzerine sağlık ekibine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri aileyi, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin, yedikleri yiyeceklerden zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Ancak, ailenin yemek yemediklerini belirtmeleri üzerine evde gaz kaçağı kontrolü yapıldı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılamadı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ailenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

   


Kayseri'de zehirlenen 6 kişilik aile tedaviye alındı
Kayseri'de zehirlenen 6 kişilik aile tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Hande Erçel Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de zehirlenen 6 kişilik aile tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 20:24:34. #1.16#

title