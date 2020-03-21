Kayseri'de zabıta ekipleri esnafı bilgilendirdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplum sağlığının korunması için bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplum sağlığının korunması için bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı ve çevresi olmak üzere esnafa maske ve eldiven kullanımına yönelik bilgi veriliyor.

Zabıta ekipleri, özellikle yaşlılara hastalıktan korunmaları için evlerine gitme çağrısı yapıyor ve talep edenleri evlerine bırakıyor.

Esnafa maske takan ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri, virüsün yayılmasının engellenmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA