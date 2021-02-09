Kayseri'de zabıta açıkta satış yapan yerleri denetledi
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Kayseri'de zabıta açıkta satış yapan yerleri denetledi

09.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:18
Kayseri'de zabıta açıkta satış yapan yerleri denetledi

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta satış yapan ve kaldırımı işgal eden esnafı denetleyerek uyarıda bulundu.

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta satış yapan ve kaldırımı işgal eden esnafı denetleyerek uyarıda bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, halk sağlığı için sıkı bir denetim uygulayacaklarını, bu konuda esnafın duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Ekiplerinin Kapalı Çarşı'da bulunan peynirci ve kuruyemiş esnafı başta olmak üzere tüm esnafa gerekli uyarıda bulunduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması için işyeri sahiplerini uyardık. Ayrıca üzeri açık şekilde satış yapmamaları ve vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde dışarıya malzeme çıkarmamaları da hatırlatıldı. Esnafın dükkanında ürünleri dışarı taşırması ve kaldırım işgalleri görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşların kaldırımda yürümesine engel oluyor. Açıkta satış yapan ve halk sağlığını tehlikeye atan esnaf da denetlendi. Açıkta satılarak tüketilen gıdaların sürekli hava ile temasta bulunmasından dolayı mikropların rahatlıkla bulaşıp gıdaları bozabileceği ve zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimizi arttırdık. Sık sık yaptığımız kontroller ile kurallara uymayan esnafımızı uyarıyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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