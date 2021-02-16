Kayseri'de yüz yüze eğitime kar engeli
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Kayseri'de yüz yüze eğitime kar engeli

16.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:48
Kayseri'de yüz yüze eğitime kar engeli

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Vali Şehmus Günaydın, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, okullarda eğitime ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Günaydın, il genelinde yüz yüze eğitim veren bütün okullarda 17 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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