Yürüyüş yaparken yamaçtan düşen kişi yaralandı
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Yürüyüş yaparken yamaçtan düşen kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde yürüyüş yaparken dengesini kaybedip 6 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yürüyüş yaparken dengesini kaybedip 6 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde ailesi ile yürüyüş yapan O.Ş. (52), dengesini kaybederek yol kenarındaki yaklaşık 6 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ve bacağından yaralanan O.Ş, ekiplerce sedye ile bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş yaparken yamaçtan düşen kişi yaralandı
Yürüyüş yaparken yamaçtan düşen kişi yaralandı
Yürüyüş yaparken yamaçtan düşen kişi yaralandı
Yürüyüş yaparken yamaçtan düşen kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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