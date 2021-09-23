Kayseri'de yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden destek - Haberler
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Kayseri'de yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden destek

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 üniversitenin bulunduğu kentte yurtlara yerleşemeyen öğrencilere barınma imkanı sağlayacak.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 üniversitenin bulunduğu kentte yurtlara yerleşemeyen öğrencilere barınma imkanı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yurt ve konaklama sıkıntısı yaşayabilecek öğrencilerin yanında olunacağı bildirildi.

Kayseri'nin 80 bin civarında üniversite öğrencisine ev sahipliği yaptığı kaydedilen açıklamada, yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından kente gelen üniversite öğrencilerine, yurda yerleşene kadar barınma imkanı sunulacağı belirtildi.

Kentte yurt veya konaklama sorunu yaşayabilecek öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri istenen açıklamada, "5 üniversitesiyle eğitimin adeta merkezi olan Kayseri'mizde hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmıyoruz. Yurt ve konaklama sıkıntısı yaşayan öğrencilerimiz, 153 Çağrı Merkezi veya 0552 153 38 38 Whatsapp numaramızdan iletişime geçebilir." ifadelerine yer verildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden destek - Haberler
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