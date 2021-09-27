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Kayseri'de yurt sorunu yok

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Kayseri'de yurt sorunu yok

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de 12 devlet yurdu ile özel yurtların kapasitesinin 17 bin olduğunu söyleyerek, "Kayseri'mizde açıkta bir öğrencinin kalmayacağı kanaatindeyim" dedi.

KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de 12 devlet yurdu ile özel yurtların kapasitesinin 17 bin olduğunu söyleyerek, "Kayseri'mizde açıkta bir öğrencinin kalmayacağı kanaatindeyim" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'deki yurt durumu hakkında bilgiler verdi. Kabakcı, "Özellikle üniversitelerimizin açılmaya başlamasıyla birlikte akademik takvimlerde ilan edilmişti. Bizlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kayseri'deki yurtlar için başvuruları aldık. Online sistem üzerinden öncelikle asil çıkan öğrencilere yurt atamaları gerçekleşti. Sonrasında da 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yedek öğrencilerin yerleştirmeleri devam edecek. Süreç itibariyle sistem çok düzenli bir şekilde ilerliyor. Şuanda doluluk oranımız tüm yurtlarda yüzde 95'ler civarındadır. Akabinde de 1 Ekim'deki yerleştirmelerle tamamen yüzde 100'ü bulacak ve şuanda bir boşluk oluşturmayacak gibi gözüküyor. Buna bağlı olarak bakanlığımızın takip ettiği özel yurtlarda da şuanda öğrenci kabulü var. Özel yurtlar birimimizin takibi ve kontrolü sonucunda bu yurtlarda da doluluk oranı yüzde 95'ler seviyesinde doluluk oranı var. Bizler tüm öğrencilerimizin başta devlet yurtlarımız olmak üzere konaklaması için buradaki yurtlarımız büyük bir avantaj sağlıyor. Devlet yurtlarımıza da büyük bir teveccüh var. En başta hükümetimiz ve bakanlığımız yeni yurtlar ve kiralanan yurt çalışmaları yapıyor. Kayseri'de de 2 bin kişilik bir yurt çalışması önümüzdeki yıl itibariyle bitecek. Akabinde de inşallah 3 bin kişilik yurdun zemin etüdü gerçekleşiyor. Tüm ihtiyaçların öğrenciler ve vatandaşların nezdinde giderilmesi için büyük çaba gösterilerek her türlü konforun yer aldığı yurt çalışmaları bundan sonrada gerçekleşecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili kredi yurtlar birimimiz olarak gerçekten tüm personelimiz sahada. Öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlamak için büyük çalışma ve mücadele içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'mizde açıkta bir öğrencinin kalmayacağı kanaatindeyim"

Kayseri'de 12 devlet yurdunun kapasitesinin 10 bin 500 olduğunu, özel yurtlarla beraber bu kapasitesinin 17 bine çıktığını dile getiren Kabakcı, "Kayseri'de 12 devlet yurdumuz var ve bunların toplam kapasitesi 10 bin 500 kişiliktir. Önümüzdeki dönemde inşaatı bitecek yurtlarla beraber bu sayı artacak. Özel yurtlarında öğrenci alımı söz konusudur. İlimizde 38 tane de özel yurt var. Bunlarla birlikte 17 bin civarına ulaşan bir öğrenci misafir ediliyor. Bizler gençlik spor teşkilatı olarak çağı yakalayacak şekilde önemli yurt hizmeti vermeye başladık. 5 yıldızlı otel niteliğinde yurtlarımız var. Her dönemde de bunları değişerek ve gelişerek devam ediyoruz. Bu yakaladığımız konfor halkımız ve öğrencilerimiz nezdinde de kendi gösteriyor. Öğrencilerimizin teveccühü bu konuda oldukça fazladır. Türkiye genelinde 1 milyona yakın öğrenci bu yurtlarda konaklatılıyor. Bundan sonrasında da yapımı tamamlanan yurtlarla da öğrencilerin yurtlarımıza kabulü gerçekleşecektir. Kayseri'mizde de bu tüm hatlarıyla devam ediyor. Kayseri'mizde de açıkta bir öğrencinin kalmayacağı kanaatindeyim. Çünkü özel yurtlarla birlikte doluluk oranı arttı. Daha iyisini öğrencilerimizin lehine yapmak için ve onların tüm konforu yaşaması adına bakanımızdan aldığımız destekle yoğun bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu güzellikler devam edecektir" diye konuştu. - KAYSERİ

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