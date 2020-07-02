Kayseri'de yorgun mermi isabet eden sağlık çalışanı yaralandı
Kayseri'de kafede oturduğu sırada vücuduna yorgun mermi isabet eden sağlık çalışanı yaralandı.
02.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:34
Kayseri'de kafede oturduğu sırada vücuduna yorgun mermi isabet eden sağlık çalışanı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir kafede oturan Ferdi Toprak'ın (40) sırtına yorgun mermi isabet etti.
Toprak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen meslektaşları tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA