Kayseri'de yorgun mermi isabet eden sağlık çalışanı yaralandı Kayseri'de kafede oturduğu sırada vücuduna yorgun mermi isabet eden sağlık çalışanı yaralandı.

Kayseri'de kafede oturduğu sırada vücuduna yorgun mermi isabet eden sağlık çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir kafede oturan Ferdi Toprak'ın (40) sırtına yorgun mermi isabet etti.

Toprak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen meslektaşları tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA