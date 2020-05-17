Kayseri'de yollar yenileniyor Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Trafik akışının kesilmesinden yararlanan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nin ardından Yoğunburç-Talas Caddesi istikametinde yol yenileme çalışması yaptılar.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü günlerde yol yenileme çalışmalarına ağırlık veriyor. Özellikle şehir merkezindeki caddelerin yenilenmesi için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları tercih ediliyor. Geçen hafta Düvenönü-Osman Kavuncu Bulvarı istikametinde, bu hafta ise Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon Caddesi-Kocasinan Bulvarı arasında çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladıktan sonra kale önünden başlayarak Yoğunburç-Talas Caddesi istikametine geçtiler.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak şehir merkezinde yaptığı yol yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA