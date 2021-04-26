Kayseri'de yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki gurbetçi iki kardeş yaralandı
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Kayseri'de yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki gurbetçi iki kardeş yaralandı

Kayseri'de yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki gurbetçi iki kardeş yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüne arkadan çarpan gurbetçi iki kardeş yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüne arkadan çarpan gurbetçi iki kardeş yaralandı.

A.M. idaresindeki Almanya plakalı otomobil Kayseri-Malatya kara yolu Gökkent Kavşağı'nda seyir halindeki 61 S 1146 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobilde bulunan A.M. ile M.M. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden kurtarılan A.M. Kayseri Devlet Hastanesi'ne, kardeşi M.M. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazının, kardeşlerin Almanya'dan memleketleri Malatya'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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