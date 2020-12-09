Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
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Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

09.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:12
Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, R.A'nın doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getireceği tespit edildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde R.A'nın seyahat ettiği otobüs Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste yapılan aramalarda R.A'nın oturduğu yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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