Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de yolcu otobüsünde 967 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 967 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri tarafından uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsün bagajındaki bir çantada 967 gram metamfetamin bulundu, çanta sahibi kadın yolcu gözaltına alındı.

Şüpheliyle bağlantılı 2 kişi daha kent merkezinde yakalandı.

Gözaltın alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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