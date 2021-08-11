Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de yolcu otobüsünde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada bir poşet içinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili Ş.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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