Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle batı illerinden kente gelen iki kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.

Otobüs, Kayseri-Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Bagajda dedektör köpeğin katılımıyla arama yapan ekipler, bir sırt çantasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Y. ve Y.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haberler

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