Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı

? KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesi Olukkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Best Van firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

25.12.2019 07:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 07:11
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı

? KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesi Olukkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Best firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ve ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı
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