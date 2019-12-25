Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

25.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:01
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kaza, Gürün-Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan 'ya gitmek için yola çıkan H.B. yönetimindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı'na 35 kilometre kala kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Vedat A., Faruk D., Uğur S., Numan Ç., İsmetullah M., Hasan K., Sümeyye F., Halil İbrahim Y., Said K., Hayrullah B., Eray B., Mustafa O., Hacı E., Melike Y., Atacan T., Erdal O., Hubri O., Sema O., Duran T., Refik Ç., Faik A., Murat S. ve Yunus C. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı
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