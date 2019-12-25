Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

25.12.2019 05:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 05:27
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 'dan 'ya giden H.B. yönetimindeki 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı arasında devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine ve Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.


Kaza nedeniyle Pınarbaşı-Gürün yolu da trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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