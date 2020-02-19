Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

19.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:36
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Nurettin Oğuz idaresindeki 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolu Olukkaya mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerene kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 yolcu Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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