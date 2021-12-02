Kayseri'de yolcu otobüslerine 'kış lastiği' denetimi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, terminalden çıkış yapan yolcu otobüslerinin kışlık lastikleri denetlendi.

1 Aralık'ta zorunlu kış lastiği lastiği uygulamasına geçilmesinin ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini artırdı. Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Otogar Büro Amirliği önünde uygulama yapan ekipler, terminalden çıkan yolcu otobüslerinin lastiklerini denetleyerek, kış lastiğinin önemi hakkında bilgiler verdi.

Lastik ölçme kumpası ile otobüslerin lastiklerini tek tek ölçen ekiplerin yaptığı uygulama, belirli aralıklarla sürüyor. - KAYSERİ