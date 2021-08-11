Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi
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Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Kayseri'de şehirler arası seyahat hizmeti veren otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Kayseri'de şehirler arası seyahat hizmeti veren otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaların yaşanmaması için otogardan çıkış yapan otobüslerin sürücü ve yolcularına yönelik denetim yaptı.

Yolcular emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.

Şoförler de kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları için uyarıldı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi
Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi
Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi
Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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