Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı
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Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı

Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yola kontrolsüz çıkan otomobilin 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yola kontrolsüz çıkan otomobilin 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, ana yola kontrolsüz çıkan 38 BL 038 plakalı otomobil, önce 38 ABY 138 plakalı araca, ardından da 38 BK 654 plakalı araca çarptı. Kazada, 38 ABY 138 plakalı araç içerisinde bulunan iki kadın yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de yola kontrolsüz çıkan otomobil 2 araca çarptı: 2 yaralı - Haberler
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