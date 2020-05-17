Kayseri'de yol yenileme çalışmaları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol yenileme çalışması yaptı.
17.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:06
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol yenileme çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasında trafik akışının kesilmesinden yararlanan belediye ekipleri yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nin ardından Yoğunburç-Talas Caddesi istikametinde yol yenileme çalışması yaptı.
Belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak kent merkezinde yapılan yol yenileme çalışmalarını devam ettirecek.
Kaynak: AA