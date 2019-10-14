Kayseri'de 'Yol vermeme' cinayeti

14.10.2019 11:54

Kayseri'de 2 grup arasında çıkan yol vermeme kavgasında bıçaklanan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.



Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık 3795. cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. ile kardeş olan T.U. ve A.U. arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanında bulunan bıçak ile T.U. ve A.U.'ya saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan T.U., olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.U. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA