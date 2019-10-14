Kayseri'de yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'de yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesi Argıncık 3799. Sokak'ta E.G. (30) ile Tercan ve Ahmet Ulutekin (21) kardeşler arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, Ulutekin kardeşleri bıçakladı.
Tercan Ulutekin olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Ulutekin ise ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
E.G. olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.