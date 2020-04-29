Kayseri'de yol çalışmaları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bünyan ilçesindeki Dağardı-Koçcağız yolunu yeniledi.
29.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:58
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bünyan ilçesindeki Dağardı-Koçcağız yolunu yeniledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mahalle yollarında çalışmalarını devam ettiriyor.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bünyan ilçesindeki Dağardı Mahallesi ile Koçcağız Mahallesi arasındaki 4,5 kilometrelik yolun bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
Kaynak: AA