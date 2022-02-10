Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar yağışı etkili oluyor

AA, Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

Trafiğe çıkacaklar ise araçlarını temizledi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı, 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde 190, zirveye yakın kesimlerde ise 2,5 metreye ulaştı. Dağ genelindeki kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle tesislerde hizmet verilemiyor.

Karayolları ekiplerinin Erciyes bölgesinde yolu açık tutmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürerken, Kayseri-Erciyes yolunun trafiğe açık olduğu bildirildi.

AA / Murat Asil - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes, Kayseri, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title