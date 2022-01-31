Kayseri'de yoğun kar yağışı - Haberler
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Kayseri'de yoğun kar yağışı

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Kayseri'de yoğun kar yağışı

KAYSERİ'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu.

KAYSERİ'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kırsalda çok sayıda mahalle yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde yürümekte zorlandı. Belediye ekipleri  kaldırımlarda ve caddelerde temizlik çalışması yaptı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Erciyes Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 130 santimetre oldu. Kırsalda çok sayıda mahalle yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışmaları sürüyor.


Kayseri'de yoğun kar yağışı

Kayseri'de yoğun kar yağışı

Kayseri'de yoğun kar yağışı

Kayseri'de yoğun kar yağışı

Kayseri'de yoğun kar yağışı

Kayseri'de yoğun kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

kar, Güncel, Haber

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