Kayseri'de 'YKS' sessizliği Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

YKS nedeniyle 09.30-15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda trafik yoğunluğu azaldığı da görüldü. Polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA