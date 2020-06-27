Kayseri'de 'YKS' sessizliği
Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı.
27.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:12
Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı.
YKS nedeniyle 09.30-15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda trafik yoğunluğu azaldığı da görüldü. Polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA