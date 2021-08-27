Kayseri'de yılın ahileri kaftanlarını giydi
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Kayseri'de yılın ahileri kaftanlarını giydi

Kayseri'de yılın ahileri kaftanlarını giydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarihi Kayseri Kalesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası programında 2021 yılı ahilerine kaftan giydirildi.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası programında 2021 yılı ahilerine kaftan giydirildi.

Her yıl geleneksel olarak kutlanmakta olan Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 2021 yılı ahilerine 'Kaftan Giydirme Töreni' düzenlendi. Tarihi Kayseri Kalesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Erkan; Ahi Evran'ın emanetini gelecek nesillere aktarmak için yıl boyunca etkinliklerin düzenleneceğini ifade ederek, "Bildiğiniz üzere cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021 yılı 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılında Ahi Evran'ı anmak, ahilik müessesesini en doğru şekilde anlatmak ve kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla yıl boyunca ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Biz de bu yıl Ahilik Haftası'nı 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlayarak ilimizin ahisi, kalfası ve çırağını ödüllendireceğiz. Onun öncesinde Ahilik Kutlama Komitesi olarak belirlenen 2021 yılı ahilerine kaftan giydirme ve plaket töreni yapmaya karar verildi. Yılın ahisi seçilen esnaf ve sanatkarımızı tebrik ediyorum" dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Alan ise; "Ahi Evran'ı anlatmaya değil anlamaya geldik. Hakikaten anlamamız gereken bir insan. Sadece esnaf ve sanatkarın temsilcisi değil bir Allah dostu" ifadelerini kullandı.

"Ahilik prensipleri oldukça önemli"

Ahilik prensiplerinin oldukça önemli olduğuna değinen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Ahilik sadece esnafı ilgilendiren bir şey değil. Ahilik, ticaret ahlakının kurumsallaşmış hali. Onun için üretimden tüketime kadar bir alanın tamamında ahilik prensiplerinin önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bu çerçevede özellikle ticari alanımızı düzenlemelerde ve ticaretin ruhunda Ahi Evran'ın ilkelerini yaşatacak bir çabanın da olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir değer, toplumdan topluma intikal ettirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da ahiliğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizerek; "Yaklaşık 800 yıl önce ortaya konulan prensipler, kurallar var. ve bu kurallar hala günümüzde etkinliğini sürdürüyor ve toplumun yaşadığı birçok sorunlarda da çözüm olması noktasında referans oluyor. Günümüzde de bizim bu değerleri, bu söylemleri sıkı sıkıya takip edip gelecek nesillere aktarmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın da ifadeleriyle ahilik konusunda yapacağımız her çalışma bizi kendimizle ve tarihimizle buluşturacaktır. Bu çok önemli bir ifade. Bunun gereğini de bizim yapmamız lazım" dedi.

Konuşmaların ardından Kırşehir'den gelen ekip tarafından Şed Kuşatma Töreni düzenlendi. Daha sonra törene katılan oda başkanları, ilin ahilerine kaftanlarını giydirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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