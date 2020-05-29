Kayseri'de yıldırım isabet eden genç öldü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.
29.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:01
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.
Kızıldere Mahallesi Tahtalı Sokak'ta merada koyun otlatan 18 yaşındaki Recep Kaya'nın bulunduğu alana yıldırım düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA