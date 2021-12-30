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Kayseri'de yılbaşında tedbirler üst seviyede olacak

Kayseri'de yılbaşında tedbirler üst seviyede olacak
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yılbaşı gecesinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde emniyet, asayiş ve trafik tedbirlerinin üst düzeyde alınacağı bildirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yılbaşı gecesinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde emniyet, asayiş ve trafik tedbirlerinin üst düzeyde alınacağı bildirildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada yılbaşı dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazasının önem arz ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda 31 Aralık 2021 saat 08.00 ile 1 Ocak 2022 saat 08.00 arasında genel emniyet tedbirlerine ek olarak 24 saat esasına göre 238 ekip ve 1551 personel kent merkezinde olmak üzere il genelinde toplam 295 ekipte 1826 personel görev yapacak.

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AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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