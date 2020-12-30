Kayseri'de yılbaşında 3 ilçede bazı bölgelere girişler Kovid-19 nedeniyle sınırlandırıldı
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Kayseri'de yılbaşında 3 ilçede bazı bölgelere girişler Kovid-19 nedeniyle sınırlandırıldı

30.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:38
Kayseri'de yılbaşında 3 ilçede bazı bölgelere girişler Kovid-19 nedeniyle sınırlandırıldı

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu'nca yılbaşında 3 ilçede bazı alanlara girişler sınırlandırıldı.

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu'nca yılbaşında 3 ilçede bazı alanlara girişler sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanarak, Kovid-19 salgınıyla ilgili İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda birçok tedbir alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Bu kapsamda 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar Erciyes Dağı oteller bölgesindeki boş alanlar, açık otoparklar, Tekirkapı ve Develikapı teleferik girişindeki alanlara, Kayseri Park AVM, Sivas Caddesi'nin İpeksaray AVM önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan bölümüne, Cumhuriyet Meydanı'na ve valilik ile saat kulesi önündeki alana ve Talas ilçesindeki Seyir Tepesi'ne girişler sınırlandırıldı.

Turistlerin de sınırlamaya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılacağı da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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