Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak

31.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:54

Kayseri'de yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kent genelinde asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, alışveriş merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar, havalimanı, tren garı, otobüs terminali ve eğlence yerleri gibi noktalarda 196 ekip ile 2 bin 680 personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirlerinin arttırıldığı ifade edildi.

Huzur ve güven ortamını bozacak davranışların ve şüpheli hallerin güvenlik güçlerine ihbar edilmesi istendi.

Vatandaşların Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayseri155@egm.gov.tr, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kayserikom@egm.gov.tr, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne de kayseri.nsm@egm.gov.tr elektronik posta adreslerinden ihbar yapabileceği aktarılan açıklamada, şu telefon numaraları paylaşıldı:

112 -155 3381402 3362780 3201156 3300420 4423939 6913153 4374347 2453638 3113445 4312210 3362755 2245117 3214099 2226999 3382336 2404707 5036908 5036564 5023303

Kaynak: AA