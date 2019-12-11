Kayseri'de yılbaşı öncesinde 'kaçak' alkol operasyonu: 1 gözaltı

11.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:29

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde alkol kaçakçılığı ve sahteciliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda alkol ürünü ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde yılbaşı öncesi alkol kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 35 litre el yapımı viski, rakı ve votka, alkol yapımında kullanılan 350 litre etil alkol ve 250 adet alkol aroması ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Y. hakkında ise adli işlem yapıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA