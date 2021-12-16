Kayseri'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 100 şişe kaçak içki, 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 şüphelinin yılbaşında piyasaya kaçak içki süreceği bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde kaçak içki imalatı yapılan bir ikamete düzenlenen operasyonda 100 şişe içki, 60 litre etil alkol, 20 sahte bandrol ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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