Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

30.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:57

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'taki DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri'de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Öte yandan, gözaltına alınan 1 kişi de gülerek kameralara poz verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA