KAYSERİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU, 5 GÖZALTI - Haberler
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KAYSERİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU, 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Irak ve Suriye uyruklu 5 kişinin ülkelerinde DEAŞ'ın terör faaliyetlerinde bulunduktan sonra kaçak olarak Türkiye'e giriş yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler şafak operasyonunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

KAYSERİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU, 5 GÖZALTI

KAYSERİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU, 5 GÖZALTI

KAYSERİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU, 5 GÖZALTI

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