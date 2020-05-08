Kayseri'de yıkılan gecekonduların yerine okul yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki gecekondu evlerin yıkım çalışmasına katılarak, mahalleye yeni bir okul alanı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki gecekondu evlerin yıkım çalışmasına katılarak, mahalleye yeni bir okul alanı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yıl içerisinde 300'e yakın gecekondu ve metruk yapıyı yıktıklarını belirtti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yıkım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bölge gecekonduların olduğu bir bölge. Burası imarda okul parseli. Hak sahipleriyle anlaştık. Kimseyi mağdur etmeden yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemize yeni bir okul alanı kazandırdık. Talas ve Sivas Caddesini birbirine bağlayan ana aks üzerinde bulunan 54 gecekondunun yıkımını yapmıştık. Böylece yolu da genişletiyoruz. Mahallerimizde boş zamanlarda hafriyat temizliği yaparak ilçemizi daha temiz hale getiriyoruz."

Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarı Gonca Kaan da metruk binaların temizlendiğini belirterek, Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA