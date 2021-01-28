Kayseri'de "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi"

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından yürütülen "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında 5 ilçede daha demonstrasyon çalışması yapıldı.

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından yürütülen "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında 5 ilçede daha demonstrasyon çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Bünyan ilçesinde yapılan demonstrasyon çalışmasına Develi, Kocasinan, Özvatan, Felahiye ve Melikgazi ilçeleri de dahil edildi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen "Reis" ve "Nacibey" ekmeklik buğday çeşitleri ile Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen "Ayşehanım" tritikale çeşidinin ekimleri Kocasinan'da yapıldı.

Ayrıca, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen "Müfitbey" ekmeklik buğday çeşidinin ekimi Felahiye'de, "İNCE04" arpa çeşidi ve "Akçalar" Macar fiğ çeşitlerinin ekimleri de Özvatan'da gerçekleştirildi.

Öte yandan, Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama AŞ tarafından tescil edilen "TEKFEN1013, TEKFEN2064, TEKFEN2071 ve TEKFEN2038" ekmeklik buğday çeşitleri ise Develi'de ekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün