Kayseri'de yerli aşı için 'gönüllü' çağrısı
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Kayseri'de yerli aşı için 'gönüllü' çağrısı

13.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:31
Kayseri'de yerli aşı için 'gönüllü' çağrısı

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koranavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüsteki billboardlardan çağrı yapıldı.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koranavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüsteki billboardlardan çağrı yapıldı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve önümüzdeki günlerde Faz-1 çalışmasının tamamlaması beklenen yerli koronavirüs aşısı için üniversitenin kampüsündeki billboardlardan gönüllü çağrısı yapıldı. Kampüsün çeşitli noktalarında bulunan billboardlarda, "Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma  Merkezi (İKUM) veya aşağıda yer alan iletişim numaralarından irtibat kurabilirler" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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