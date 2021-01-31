Kayseri'de yenidoğan bebek evinde ölü bulundu
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Kayseri'de yenidoğan bebek evinde ölü bulundu

31.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:14
Kayseri'de yenidoğan bebek evinde ölü bulundu

Kayseri'de evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği hayatını kaybetti.

Kayseri'de evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 181. Sokak'ta yaşayan Manar S. (31) evde doğum yaptı.

Bebeğin hareketsiz olduğunu gören aile, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Öldüğü belirlenen bebek morga, anne ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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