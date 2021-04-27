Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
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Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan kadın, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan kadın, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın avukatı bulunmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık H.A. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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