Kayseri'de yeniden yargılanan 2 FETÖ sanığına hapis cezası
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Kayseri'de yeniden yargılanan 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de yeniden yargılanan 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yeniden yargılanan 2 sanıktan biri 2 yıl 6 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yeniden yargılanan 2 sanıktan biri 2 yıl 6 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf mahkemesinin avukatları olmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Y.Ş. ve M.İ. ile avukatları hazır bulundu.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Y.Ş, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık M.İ. de mağdur olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, M.İ'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Y.Ş'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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