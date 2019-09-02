Kayseri'de yeni adli yıl açılış töreni

02.09.2019 16:38

Kayseri'de 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri adliyesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, yeni adli yılın adalet çalışanlarına hayırlara vesile olmasını ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Büyükbaş, Kayseri Bölge Adliyesi'nin faaliyete geçtiğini hatırlatarak adaletin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ise hakimin yargılama faaliyetinde herkese eşit davranabilmesi için tarafsız olması gerektiğini söyledi.

Akın, adalet vurgusu yaptığı konuşmasında "Ülkemizin güvenliğini tehdit eden, PKK, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerinin kendilerine özgü yapıları nedeniyle hukuk devleti olarak mücadele etmenin zorluklarına rağmen yargımız, soruşturma ve kovuşturmaları adil yargılanma ilkesinden ödün vermeden yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Törene Baro Başkanı Cavit Dursun ile çok sayıda avukat ve hakim katıldı.

Kaynak: AA