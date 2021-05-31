Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitim Kursu sona erdi
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Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitim Kursu sona erdi

Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitim Kursu sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün 'Yaz Dağcılık Eğitim Kursu' 24-30 Mayıs 2021 tarihlerinde 24 sporcunun katılımıyla yapıldı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün 'Yaz Dağcılık Eğitim Kursu' 24-30 Mayıs 2021 tarihlerinde 24 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bir hafta süren kursta Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz Faaliyet Sorumlusu olarak yer alırken, kurs boyunca Teknik Direktör Mahmut Gers (5. Kademe) ve antrenörler Ahmet yılmaz (3. Kademe), Ali Rıza Ceylan (2. Kademe) ve Mahmut Yılmaz (1.Kademe) pratik ve teorik dersler verildi. Kurs sonunda Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından görevlendirilen Sivas bölgesinden Nevzat Tezer tarafından sınav yapıldı. Yapılan kursa Kayseri'de bulunan dağcılık kulüplerinden Sahabiye, Turkuaz, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları'ndan 1'er, Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor'dan 3, Kayseri Dağcılık ve İhtisas'dan 4, K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas'dan 14 sporcu olmak üzere 24 sporcu katıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, faaliyete katkı sağlayan Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ve çalışanlarına teşekkür edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitim Kursu sona erdi
Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitim Kursu sona erdi
Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitim Kursu sona erdi
Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitim Kursu sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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