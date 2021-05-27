Kayseri'de yaz dağcılık eğitim faaliyetleri devam ediyor
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Kayseri'de yaz dağcılık eğitim faaliyetleri devam ediyor

Kayseri'de yaz dağcılık eğitim faaliyetleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Dağcılık Eğitim Faaliyeti devam ediyor.

Kayseri'de K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Dağcılık Eğitim Faaliyeti devam ediyor.

24 - 30 Mayıs tarihleri arasında ilimizde düzenlenmekte olan Yaz Dağcılık Eğitim Faaliyetinde 24 kursiyer eğitim alıyor. İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Konferans Salonunda yapılan Teorik dersleri ziyaret eden Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş katılımcılara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri'de yaz dağcılık eğitim faaliyetleri devam ediyor
Kayseri'de yaz dağcılık eğitim faaliyetleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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