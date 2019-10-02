Kayseri'de yaya önceliği uygulaması yapıldı

02.10.2019 21:56

Kayseri'nin İncesu ve Bünyan ilçelerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında İncesu'da uygulama yapıldı.

Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, kurum amirleri, jandarma ve trafik ekipleri ile öğrenciler, kaymakamlık binası önünde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler kendi hazırlamış oldukları konuya ilişkin broşürleri dağıtarak, pankartları da çeşitli yerlere asarak farkındalık oluşturdu.

Bünyan

Bünyan ilçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, yaya geçitleri, trafik işaretçileri, geçiş üstünlüğü gibi konularda teorik eğitimler verildi.

Daha sonra uygulamalı eğitime geçildi.

Kaynak: AA