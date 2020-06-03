Kayseri'de yatırım koordinasyon toplantısı yapıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükkılıç'ın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile makamında bir araya geldiği bildirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni normal dönemde yürütülecek çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, özellikle Büyükşehir Belediyesinin ilçelere yapılacak yatırımlara vereceği desteklerin ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA