Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

11.12.2019 00:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:51
Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de merkez ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

KAYSERİ,(DHA)

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Kaynak: DHA

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: Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
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