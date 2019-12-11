Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Haber KAYSERİ,(DHA)
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