Kayseri'de yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na ait yatak fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayseri Serbest Bölge'de bulunan yatak fabrikasının, personel giyinme odalarının bulunduğu bölgede elektrik kontağından yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin